Dal Mykonos al Braciolotto Tranese: il nuovo panzerotto di Pizzeria 4 Stagioni che unisce radici, gusto e accoglienza

Super panzerotti, buono il ripieno, prodotti freschi e saporiti. La frittura dei panzerotti non è unta e pesante ma hanno una cottura perfetta e si sente che l'olio ha il giusto "riciclo" non cosa da poco. I proprietari sempre solari e pronti a raccontare, gentilezza infinita. Il ragazzo ci ha fatto assaggiare il pane prodotto direttamente da loro, buono e croccante. Insomma ottima scoperta.

