Dal Mykonos al Braciolotto Tranese: il nuovo panzerotto di Pizzeria 4 Stagioni che unisce radici, gusto e accoglienza
Speciale

Uno speciale omaggio alla tradizione: un panzerotto ripieno di vera braciola orsarese e un’accoglienza 100% tranese per chi scarica la nuova app

Trani - martedì 14 ottobre 2025 11.27 Sponsorizzato
Dopo il trionfo alla Festa Patronale con il panzerotto Mykonos – un ponte di gusto tra la Puglia e la Grecia che aveva conquistato il pubblico e la giuria – la Pizzeria 4 Stagioni di Roberto De Simone e Lucia Caruso torna a celebrare la sua terra con una nuova creazione: il Benvenuto Braciolotto Tranese.

Un nome che racconta già tutto: un panzerotto speciale, dal cuore morbido e deciso, ripieno di vera braciola orsarese cotta lentamente nel sugo, preparato secondo la ricetta di famiglia tramandata dal padre di Roberto, originario di Orsara di Puglia.
«Dopo il Mykonos volevo qualcosa che avesse il gusto di casa - racconta Roberto - Questo non è solo un panzerotto ripieno: è un omaggio a mio padre, alle nostre origini e al modo in cui a Trani sappiamo accogliere la gente. Per questo l'ho chiamato Benvenuto Braciolotto Tranese».

La ricetta, custodita gelosamente, prevede una braciola a tre strati in stile orsarese, con carne tenera, formaggio, prezzemolo e un sugo denso e profumato che si fonde perfettamente con la pasta del panzerotto. Un piatto che unisce tradizione e creatività, proprio come lo spirito della Pizzeria 4 Stagioni, da sempre attenta a innovare senza perdere il gusto autentico delle radici.
Pizzeria 4 Stagioni

Tradizione e tecnologia: l'accoglienza passa anche dall'app


Il lancio del Braciolotto Tranèse segna anche un'altra importante novità per la Pizzeria 4 Stagioni: il debutto della nuova app ufficiale, pensata per offrire ai clienti un'esperienza ancora più semplice e conveniente.

Scaricandola, ogni nuovo utente riceve automaticamente una promo di benvenuto: nessun codice da inserire, nessuna richiesta da compilare. Basta aprire l'app, scegliere se ordinare a domicilio o prenotare un tavolo, e godersi la propria pizza (o il nuovo panzerotto) in totale relax.

La nuova app è molto più di un canale per ordinare: è un vero strumento di fidelizzazione e personalizzazione. Oltre alla promo e a sconti dedicati, include una Fidelity Card digitale che trasforma ogni ordine in punti e premi, un sistema di tracciamento in tempo reale per sapere sempre dove si trova la propria pizza, e notifiche automatiche per non perdere le promozioni e le novità speciali. In più, consente di personalizzare le pizze e garantisce ordini veloci e senza errori, perché ogni dettaglio è registrato direttamente dal cliente.

Le recensioni parlano chiaro

Panzerotto spettacolare, tanto buono quanto grande. Prezzi davvero bassi rispetto alla concorrenza, ottimo rapporto qualità prezzo. Roberto, il titolare, è molto alla mano e simpatico. Consiglio vivamente
Fonte: tripadvisor.it

Super panzerotti, buono il ripieno, prodotti freschi e saporiti. La frittura dei panzerotti non è unta e pesante ma hanno una cottura perfetta e si sente che l'olio ha il giusto "riciclo" non cosa da poco. I proprietari sempre solari e pronti a raccontare, gentilezza infinita. Il ragazzo ci ha fatto assaggiare il pane prodotto direttamente da loro, buono e croccante. Insomma ottima scoperta.
Fonte: tripadvisor.it

Roberto ed i suoi piatti, una combinazione eccezionale di bontà dei suoi prodotti, simpatia, cortesia e la migliore ospitalità pugliese! Non si può venire a Trani senza passare a mangiare da Pizza 4 Stagioni. I suoi panzerotti fritti? Meglio non scriva niente, trascurerei sicuramente qualche dettaglio, dovete solo provarli!
Fonte: tripadvisor.it

Un "benvenuto" che si gusta davvero


Per celebrare nel modo migliore questa doppia novità – il panzerotto Braciolotto Tranese e la nuova app – la Pizzeria 4 Stagioni ha ideato una promo di benvenuto che fa venire subito fame, disponibile per un breve periodo di lancio.

Chi scarica l'app riceve un punto pari al valore di 10 euro di credito immediato sulla propria Fidelity Card, da usare liberamente per gli ordini futuri. Ma non è tutto: se scegli di gustare il Braciolotto a casa, ti aspettano una birra omaggio e la consegna gratuita; se invece preferisci assaporarlo in sala, l'accoglienza è altrettanto speciale, con un calice di vino (o birra) e il coperto offerto dalla casa.

Roberto ci spiega la motivazione dietro questa scelta: «Abbiamo creato questa app non per farvi ordinare di più, ma per farvi aspettare di meno, per seguirvi meglio, e per farvi sentire sempre ospiti anche quando siete a casa. È la tecnologia usata come un cameriere in più, non come un muro tra noi e voi».

In sintesi, ecco cosa include il "Benvenuto Braciolotto Tranese"
  • 1 punto Fidelity del valore di 10 euro, accreditato subito nella tua app
  • Birra omaggio + consegna gratuita se lo ordini a domicilio
  • Oppure calice di vino (o birra) + coperto gratis se lo gusti in sala
Un totale di bonus dal valore complessivo di circa 17 euro. La promo sarà valida fino al 14 novembre.

Un'iniziativa che unisce gusto, tradizione e innovazione digitale, e che racconta in pieno la filosofia di Roberto De Simone, Lucia Caruso e della sua squadra: portare a tavola il meglio della cucina pugliese, con un sorriso e un click.

«In un mondo dove tutto è diventato fast e senz'anima, noi continuiamo a fare le cose lente. Lentamente come il sugo della braciola, lentamente come le parole di chi ti accoglie a tavola. Perché a Trani, la velocità non batte mai il sapore».

Il Benvenuto Braciolotto Tranese è un invito a entrare nella famiglia della Pizzeria 4 Stagioni, dove ogni cliente è, prima di tutto, un ospite di casa. Un modo gustoso e tutto tranese per dire: benvenuto a tavola!

Clicca sul link per scaricare la app - https://url.velocissimo.app/o/?159
  • pizza
