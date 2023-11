"Quando l'orto va al porto": mercoledì 29 un'esperienza gastronomica solidale

"Senti che Pizza" di Trani si prepara ad offrire una serata culinaria straordinaria con uno scopo nobile.In programma mercoledì 29 novembre: in collaborazione con "Antichi Sapori," l'evento "Quando l'Orto Va al Porto" unisce il Maestro Vincenzo Florio, il cuoco contadino Pietro Zito, e lo chef di Antichi Sapori Sebastiano Civita per una cena supersolidale di Ristoranti contro la Fame, iniziativa dedicata a garantire cibo e costruire l'autonomia di chi è in difficoltà, in Italia e nel mondo.Alle 21 da "Senti che Pizza," sul Lungomare Cristoforo Colombo 122/a Trani la cena gourmet offrirà un'esperienza culinaria unica con un menù degustazione composto da 6 portate di alta cucina, ciascuna abbinata a un drink raffinato. Gli chef metteranno in scena la loro creatività culinaria per creare piatti straordinari appositamente per l'evento.Ma questa non è solo un'esperienza gastronomica eccezionale. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ad Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale che da oltre 40 anni lavora in 55 paesi per salvare la vita dei bambini malnutriti e rafforzare la resilienza delle famiglie con cibo, acqua, salute e formazione.Grazie alla generosa collaborazione di partner importanti come San Pellegrino, Montrone, Casillo, Guglielmi, Tenute Viglione e Ingrosso Napoletano questa serata straordinaria contribuirà ad un nobile obiettivo: combattere la fame e la povertà nel mondo. Con posti limitati, invitiamo i partecipanti a prenotare quanto prima per garantirsi un'occasione unica di gastronomia gourmet e solidarietà. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattare il numero: 0883 192 6871 o visitare il sito web www.sentichepizza.com.