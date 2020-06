Giuseppe (Joseph) Scaringi, una carriera tra sacrificio e lavoro

8 foto Giuseppe (Joseph) Scaringi

Dopo un'intensa carriera fatta di grande consenso da parte della sua numerosa clientela e di passione verso il suo lavoro, va in pensione Giuseppe Scaringi, classe 1958.Meglio conosciuto come "Peppino" nella prima metà e oltre dei suoi anni lavorativi e poi come "Joseph", negli ultimi 15 anni, da quando ha lavorato nella sua ultima sede, in via Bonomo (Joseph's pizzeria), il noto pizzaiolo si è sempre contraddistinto per l'impegno, l'affidabilità e la serietà nella sua attività.Ha iniziato il suo mestiere di pizzaiolo alla età di soli 12 anni, presso le "Matinelle" e in tante altre pizzerie storiche. Un percorso di lavoro e sacrificio proseguito in maniera indipendente, aprendo la sua prima pizzeria in corso Vittorio Emanuele, negli anni 80, fino ad arrivare, negli anni 90, in via Andria, dove ha trascorso gran parte della sua carriera lavorativa. A quel punto Giuseppe decise di caratterizzarsi e si fece conoscere per la sua famosa focaccia, la cosiddetta "focaccia di Peppino".Conclude, dopo oltre 40 anni di attività, giovedì 11 giugno 2020, la sua carriera lavorativa e i Tranesi lo salutano con un pizzico di nostalgia e tanto affetto.A tal proposito, proprio in occasione di questo giorno speciale, le sue figlie hanno rilasciato a Traniviva delle parole di riconoscenza e amore nei confronti del padre. Ci tengono a dedicargliele, anche a nome di tutti i tranesi: "Il senso del dovere, della responsabilità, dell'umiltà e il sacrificio del lavoro oggi si inchinano dinanzi a te, papà. Grazie per il tuo esempio e insegnamento".