San Ciriaco celebra i 18 anni di attività con una festa tra pizza e musica

Prenota ora al numero 333 1999467

Un traguardo importante da festeggiare per launa storia lungafatta di passione, creatività e amore per i sapori e la qualità della buona pizza italiana. La grande festa si svolgerà questa sera, per celebrare insieme a clienti e amici questo importante compleanno, con una speciale serata diUltimi posti per la festa in, dove tutto lo staff di San Ciriaco è pronto per proporre un evento speciale: sarà disponibile un, pieno di delizie per gustare le specialità di San Ciriaco.Oltre ai sapori autentici e alla consueta calda accoglienza e ospitalità, ci sarà spazio per l'intrattenimento dal vivo con la musica live di due ospiti speciali:, cantautore pop indie con influenze che spaziano dall'elettronica al folk, e ilche promette di far ballare fino a tarda notte con le sue irresistibili vibrazioni.Appuntamento dunque questa sera, martedì 3 dicembre, alla pizzeria San Ciriaco di Trani:per un evento speciale dedicato al buon cibo e all'amicizia condivisa intorno a una pizza.Per maggiori informazioni