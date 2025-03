Premiata “L'Isola di Galusenia”: a Trani la pizzeria contemporanea più 'in' del momento, che ora sbarca in televisione

domenica 09 marzo alle 20:00, su POLITICALTV, canale 86 del digitale terrestre

Ci accoglie nel locale, con un rilassante sorriso, classe '92, trinitapolese di origine, ma tranese d'adozione grazie a sua moglie Serena, che di Trani è natia, ed all'amore dei loro due figli di Adeline e Hadrien rispettivamente di cinque e di due anni: Ci accoglie nel locale, con un rilassante sorriso, classe '92, trinitapolese di origine, ma tranese d'adozione grazie a sua moglie Serena, che di Trani è natia, ed all'amore dei loro due figli di Adeline e Hadrien rispettivamente di cinque e di due anni:È arrivato tutto all'improvviso, come tutte le cose belle, con grande soddisfazione mia e di tutto lo staff, senza che l'abbia cercato, dopo aver partecipato nel 2024, ad un mondiale di settore a Napoli ed essere entrato tra i primi 100 su 11.000 partecipanti, per me già quello era una vittoria, a distanza di poco tempo poi ho partecipato, ad Accadia (FG), ad una gara di eccellenze pugliesi dove mi sono classificato secondo nella categoria di "pizzeria contemporanea".Succede che a distanza di un paio di giorni dalla gara di Accadia, mi arriva una chiamata da "Eccellenze Italiane", una società che individua, certificandole, tutte quelle attività che si distinguono nel proprio settore, una telefonata inaspettata che mi informava del premio che, prima di essermi stato conferito, ha visto alternarsi nel mio locale, in incognito ed a mia insaputa, degli esperti degustatori. Ora sono nell' albo di "Eccellenze Italiane – 2025", il primo a Trani dove nessuno ha avuto questo riconoscimento. Devo dire che ne sono orgoglioso.Sì, esatto. Tre settimane fa, ho ricevuto l'invito per partecipare ad un programma televisivo per una intervista, sarò in video, non senza emozione, domaniL'Isola di Galusenia è la prima attività che ho intrapreso, un progetto nato grazie e soprattutto all'incoraggiamento che ho avuto in famiglia. Ci siamo messi attorno ad un tavolo ed abbiamo pensato di dare concretezza all'idea di un luogo accogliente pensato prevalentemente, ma non solo, per quelle famiglie che avevano difficoltà a ritrovarsi per una semplice pizza perché i loro bambini desideravano giocare fra loro in sicurezza. Nasce così l'idea di una struttura "stile parco giochi" dove mentre i genitori cenano, i loro bambini si divertono sotto l'attenta presenza di nostre addette, un progetto che si è evoluto e continuerà ad evolversi nel solco di una offerta, abbiamo gli spazi adeguati, finalizzata ad intercettare eventi le comunioni, i battesimi, i compleanni in genere, ed inoltre potendo contare su di una puntuale organizzazione siamo in grado di fornire catering a domicilio per ricorrenze private.Si certo e di questo sono particolarmente orgoglioso. Quando ho deciso di intraprendere questa attività uno dei più importanti nodi da sciogliere, volendo iniziare con il piede giusto, era la scelta di un pizzaiolo che fosse all'altezza del nostro progetto. Dopo una attenta selezione ed indagine di mercato non avendo trovato ciò che cercavo, mi sono messo in gioco decidendo di mettermi a studiare sul serio per imparare il mestiere. La gavetta e lo studio mi hanno portato a collaborare, a Napoli, con specialisti del settore come Vincenzo Capuano, Enrico Porzio o Vincenzo Abate dai quali ho appreso l'arte della pizza napoletana a bordo alto, morbida ed a lenta crescita, siamo a 72 ore di lievitazione naturale.Sicuramente l'importanza dei buoni maestri, senza di loro non ci sarei riuscito, la pizza è il mio core business, e poi mi ha insegnato che ciò che impari non devi tenerlo per te, non sarei qui se loro avessero pensato questo, ma devi metterlo a disposizione di chi a sua volta volesse intraprendere questo mestiere, per questo mi impegno ad organizzare corsi di formazione, sono già tre quelli svolti, che aiutino i ragazzi a scoprire il proprio talento così come è successo a me. Molti sono coloro che si definiscono pizzaioli, certo fanno pizze, ma la pizza di tradizione campana o di stile contemporaneo è tutt'altra cosa.La pizza contemporanea è un prodotto dove hai una fermentazione legata al lievito madre naturale diversa dalla pizza tradizionale che usa un lievito di tipo industriale, questa differenza rende il prodotto più digeribile, dato il tempo di lievitazione. Il punto di partenza per comprendere i valori che ispirano una pizza moderna sta nella voglia di impiegare un prodotto di qualità mantenendone le peculiarità organolettiche, con l'ambizione di riprodurne fedelmente il sapore su una pizza e cercando di offrire il giusto tributo ai prodotti agroalimentari del territorio. Una vera pizza contemporanea si caratterizza non solo per il suo impasto leggero a lunga lievitazione, il cornicione alto e alveolato, ma anche dagli ingredienti che vengono utilizzati come il pomodoro biologico o le farine macinate a pietra.Non solo pizza, vogliamo offrire ai nostri clienti ed a quelli che ci sceglieranno un cambio menù a cadenza semestrale di taglio stagionale, con l'inserimento, ad esempio di grigliate di carne, panini gourmet di mare e di terra. Il nostro obiettivo più importante è fidelizzare i clienti, farli sentire a casa propria, qui possono trovare qualità del cibo e del servizio, spazi adeguati per cenare in tranquillità, facilità di parcheggio e vicinanza al Castello Svevo ed alla Cattedrale in primis, per godersi il magnifico Centro Storico di Trani.