Senti che Pizza: le proposte dei mari e degli orti pugliesi nella serata all’insegna della solidarietà

12 foto Senti che pizza, evento solidale

Dall' acquasale alla zucca, dal polpo alla burrata, fra funghi cardoncelli con le erbe della Murgia e il pomodorino della cocchia e la ventricina: sono alcuni dei sapori proposti nell'evento "Quando l'orto va al porto", cena solidale gourmet organizzata da "Senti che Pizza" di Trani in collaborazione con "Antichi Sapori", che ha visto unite le genialità del Maestro Vincenzo Florio, il cuoco contadino Pietro Zito, e lo chef di Antichi Sapori Sebastiano Civita in un appuntamento supersolidale a favore di "Ristoranti contro la Fame", iniziativa dedicata a garantire cibo e costruire l'autonomia di chi è in difficoltà, in Italia e nel mondo, un'organizzazione globale che combatte la fame in oltre 55 Paesi, salvando vite, fornendo cibo, acqua potabile, cure mediche e tanto altro.Gli chef hanno creato un menu degustazione eccezionale con 6 portate culinarie e altrettanti abbinamenti drink."Senti che Pizza" di Trani, sul Lungomare Cristoforo Colombo, in questo modo ha proposto una serata culinaria straordinaria con uno scopo nobile: gli chef hanno messo in scena la loro creatività culinaria per creare piatti straordinari appositamente per l'evento. I numerosi partecipanti all'evento nelle colorate sale di "Senti che pizza" hanno così potuto degustare sapori e piatti che hanno unito tradizione e modernità.Grazie alla generosa collaborazione di partner importanti come San Pellegrino, Montrone, Casillo, Guglielmi, Tenute Viglione e Ingrosso Napoletano questa serata straordinaria ha contribuito ad un nobile obiettivo: combattere la fame e la povertà nel mondo.