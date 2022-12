Dal Ministero 11 milioni di euro all'Amet

La società "Amet Spa" è destinataria di un finanziamento ministeriale di 11.000.00,00, questo è quanto si evince dalla lettura del decreto di approvazione dei progetti ammessi alle agevolazioni pubblicato dal "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".Il progetto proposto dalla società "Amet spa" ammesso e totalmente finanziato è finalizzato alla sostituzione dei 3 trasformatori in cabina primaria, la realizzazione di una seconda cabina primaria ed il ribaltamento di parte delle linee di distribuzione, interventi finalizzati ad ottenere un incremento della capacità della rete di distribuzione ad accogliere nuove utenze passive.Il progetto nel momento in cui sarà completato non solo rafforzerà l'attività di distribuzione di energia ma aprirà nuovi scenari di sviluppo per il settore elettrico di "Amet Spa" con la concreta possibilità di sviluppo in nuovi ambiti operativi in linea con le nuove esigenze del mercato e nel rispetto dell'ambiente.Il risultato ottenuto è il frutto della forte sinergia tra management aziendale, risorse professionali ed umane interne, professionisti esterni molto competenti nel settore, e del socio unico che ha stimolato, creduto e supportato tutto il lavoro dimostrando di credere nelle potenzialità dell'azienda mostrando con fatti concreti di considerare la società "Amet spa" una risorsa della città da valorizzare nel rispetto delle stringenti normative che pongono vincoli inderogabili alle attività delle società partecipate.In questa ottica il socio Unico ha concordato con il CdA e i responsabili del settore trasporti le modalità di proroga del servizio TPL e di partecipazione al bando regionale di prossima pubblicazione per l'acquisto di nuovi mezzi che possano permettere l'evoluzione del servizio di trasporto in modo da renderlo più consono alle esigenze della città