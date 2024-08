Blackout a Trani, città senza corrente ma solo per pochi minuti

Un secondo blackout si è verificato intorno alle 15.10 a Trani: come il precedente anche questa volta è durato solo alcuni minuti.Un blackout si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto, poco dopo le ore 13.30, a Trani: l'assenza di corrente elettrica ha riguardato interi quartieri, da nord a sud, come si evince dalle numerose segnalazioni che stanno giungendo in redazione. Fortunatamente la corrente è ritornata dopo qualche minuto senza quindi grossi disagi per i cittadini.