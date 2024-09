Numerosi blackout in Piazza della Repubblica, disagi conseguenti, lamentele frequenti sulla scarsa illuminazione pubblica in diversi punti della Città, ma non solo. Sembra così non trovare pace City Green Light. Anche i nuovi faretti non piacciono a tutti.«I lampioni – ha spiegato un cittadino residente -, in particolare quelli di Corso Cavour e Corso Vittorio Emanuele, caratterizzano la nostra Città. Sono diventati un simbolo. In primo luogo, dal punto di vista dell'efficienza, i faretti LED, diversamente dalla precedente soluzione della lampadina, sono direzionati in basso e hanno una illuminazione circoscritta. In secondo luogo, così facendo i lampioni hanno perso la loro storicità, la loro unicità, mutando contestualmente anche l'atmosfera cittadina. Secondo me, pur non essendo un tecnico, si poteva agire diversamente. Sarebbe stato meglio – ha concluso - utilizzare delle lampadine, sempre LED, invece dei faretti».Efficientamento energetico, sì, ma tutelando il più possibile la storia della nostra Città.