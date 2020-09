Dei muri: il cielo è di tutt*, oggi l'evento conclusivo del progetto vincitore del bando "Periferie al centro"

Il progetto Dei muri: il cielo è di tutt* - Progetto vincitore dell'avviso pubblico "Periferie al centro", l'intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all'Industria turistica e culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti e coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese – che ci ha accompagnato in questi mesi estivi e nel post lockdown del Covid-19, giunge alle battute finali.Dopo i numerosi eventi che hanno toccato le città di Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia dove i, nelle loro molteplici accezioni, ci hanno parlato, raccontato storie, esperienze, immagini, protetto e catturato allo stesso tempo, è il momento di riportare al pubblico il lavoro svolto nei numerosi laboratori realizzati con adulti e bambini in questi mesi d'attività.p.v. allepresso la Villa Comunale di Trani (anfiteatro del boschetto), si terrà l'evento conclusivo denominato, performer e co-direttore BIG film festival;, Mirabilia - progetto multimediale sul territorio.Seguirà la presentazione della(risultato del laboratorio partecipato di fotografia) e proiezione(esiti di laboratorio). La mostra, inoltre, continuerà anche nelle città di Bisceglie e Margherita di Savoia.Alle ore 20.00, invece, lo spettacolo di danzadi e consunel rispetto delle norme anti-covid*INFO e PRENOTAZIONI*5 oppure tramite email:Un' indagine danzata sul luogo di confine, orlatura di filo, occhiello dell'abito, quell'abitare sospeso tra l'orlo e il bottone. Lo spettacolo indaga l'immagine del confine, la zona in limine, muri esteriori ed interiori.Muri alti di cemento piano piano si sgretolano ed alla fine, da lontano, si vedono solo le fondamenta, le radici da cui ripartire. A(s)sola è una partitura danzata per una danzatrice. È una dedica a tutte le perdite e gli abbandoni. La dimensione dello spettacolo è lieve ma quasi notturna. Il corpo cade come dal vuoto in uno spazio sconosciuto e ne segue gli orli, i muri, i confini, i percorsi invisibili. In estrema sintesi, è un lavoro sulla memoria, la perdita e l'abbandono: sia del corpo in sé stesso, lasciato cadere e accadere in uno spazio, sia di ciò che abita quel corpo, ossia della coscienza, della mente e dell'anima.