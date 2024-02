"Della mela di Eva al baccalà di Robinson Crusoe": al Mimesis i racconti sul cibo di Stefania De Toma

In un monologo a metà tra una conversazione storica e una "stand up comedy",porta sul palco del teatro Mimesis, per la prima volta a Trani, i racconti sul cibo attraverso i quali, a piccoli assaggi, vengono percorsi millenni di storia dell'umanità. "infatti abbraccia epoche, civiltà, usanze lontane e vicine legate al gusto e al legame indissolubile tra la società e la storia della gastronomia. Il gioco di parole ", che ha dato il titolo della rassegna già proposta in passato tra la Svizzera e la Toscana, esprime bene il tono degli incontri: una bella manciata di curiosità, quanto basta di sorrisi e qualche pizzico di emozioni, tra il tempo e i sapori. Perché se è vero che "siamo quello che mangiamo", è dunque vero che la tavola, da sempre, il racconta il mondo. A introdurre questa seconda presenza di Stefania De Toma sul palco di Mimesis (dopo quella dello scorso anno in occasione dello spettacolo per la festa della donna), saràamica di sempre con cui ha condiviso tante esperienze di sviluppo culturale nella città di Matera.Giovedì 22 febbraio 2024, ingresso ore 20.00, sipario ore 20.30.Ingresso libero con contributo volontario, prenotazione obbligatoria al 346.825 9618.TEATRO MIMESISVIA PIETRO PALAGANO, 53 - TRANI