Alessio Boni: la tournée teatrale fa sosta enogastronomica a Trani

Dopo la tappa a Barletta al Teatro Curci per "Iliade, il gioco degli Dei" con Iaia Forte e per presentare il suo ultimo libro "Mordere la nebbia", Alessio Boni, il popolare attore di film e soprattutto di fiction ha scelto Trani per una sosta di eccellenza enogastronomica nel noto ristorante Le lampare Al Fortino.Recentemente è apparso in TV con una serie di successo ambientata proprio a Bari nel periodo del terrorismo delle Brigate Rosse, Il metodo Fenoglio. L'affascinante attore con generosità si è prestato ad una foto con lo staff del ristorante (vedi foto icona): lo stesso ha ripostato un video che racconta l'esperienza dei frutti di mare e delle specialità di Trani sul suo profilo Instagram. Passeggiata poi sul Porto dove l'attore si è immortalato in un selfie.