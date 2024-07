Il potere salvifico dell'abbraccio, Il Giullare entra nel vivo con il contest teatrale

Si entra nel vivo della nuova edizione del Festival Nazionale Il Giullare 2024 con il momento più rappresentativo dell'intera manifestazione che celebra il teatro contro ogni barriera, il contest teatrale. Ogni sera fino al 12 luglio sei diverse compagnie teatrali in arrivo da tutta Italia calcheranno il palcoscenico del teatro del Centro Jobel di Trani (via Giuseppe Di Vittorio, 60), un luogo di periferia trasformatosi negli anni in punto di riferimento e perfetto luogo di condivisione che ogni anno riesce ad accogliere oltre 400 persone.Domani, domenica 7 luglio alle ore 21, sul palco del teatro del centro Jobel la compagnia Associazione italiana persone down sezione di Lecce in arrivo da Nardò porterà in scena "Soqquadri d'autore" con la regia di Stefania Filograna. Un'opera che celebra il potere salvifico dell'abbraccio valorizzando l'unicità di ogni persona attraverso una serie di quadri artistici, conseguenza del sentimento di amore e amicizia, che tra musica, danza, teatro e proiezioni audiovisive coinvolgeranno non solo i 60 attori sul palco ma anche il pubblico che riceverà un abbraccio a metà spettacolo. Un vortice emozionale sottolineato dall'essenza del tango, protagonista sul palco come filo conduttore della performance ideata dalla regista Stefania Filograna, in grado di promuovere l'inclusione di persone con la sindrome di Down che scoprono un modo tutto nuovo di abbracciare un'altra persona ad occhi chiusi mentre l'atmosfera unica creata dalla struggente melodia argentina va.Ogni spettacolo sarà anticipato da un'anteprima con presentazioni di cortometraggi, libri, progetti e tante altre iniziative.Domani, lunedì 8 luglio, in scena lo spettacolo: "Taraballa" in scena La Compagnia "Mayor Von Frinzius" da Livorno, con regia di Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini.Il festival del Giullare 2024 è patrocinato e supportato dal Ministero della Cultura, dalla Presidenza della Regione Puglia, dal Garante per le persone con Disabilità della regione Puglia, dal Comune di Trani e da Rai per la sostenibilità con il programma "O anche no" della giornalista Paola Severini Melograni.