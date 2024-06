A Trani la poesia incontra il teatro con lo spettacolo "Amore, non esisti"

Nella serata di ieri,, è stato possibile assistere alla proiezione dello spettacolo teatrale dal titolo "", ospitato dallo spazio dell'in via Nigró 18. La pièce teatrale, realizzata grazie alla collaborazione tra l'associazionee l'associazione culturale, ha portato in scena unGli attorihanno dato vita, intensamente, ai personaggi di questa narrazione, guidati dalla regia esperta di. Quest'ultimo ha reso anche un contributo fondamentale alla realizzazione della sceneggiatura, la quale nasce e si sviluppa da una raccolta di poesie sull'amore del poeta-marinaio, che conoscono così una nuova vita per mezzo di un dialogo teatrale.La narrazione ruota attorno ad un: una maschile, scettica sull'amore verso una donna, e una femminile, che lo invita a lasciarsi andare alla bontà di tali sentimenti; un marinaio che ama il mare ma dubita dell'amore da parte, e nei confronti, delle donne, si confronta con la sua controparte femminile, affascinata dal suo mistero e desiderosa di comprendere meglio la ritrosia verso quel tipo di sensibilità.La performance ha toccato temi profondi come l', lae ilcomee ilcome f. Il pubblico è stato coinvolto in una ricerca del significato dell'amore, con i protagonisti che, ad esempio, si sono lanciati nella lettura delle relative definizioni date dal dizionario a questa parola, invitando a riflettere su come questo sentimento si manifesti nella vita di ognuno attraverso innumerevoli sfaccettature.Ildello spettacolo è stato raggiunto quando il protagonista maschile ha donato un'ultima poesia alla sua controparte femminile, il cui significato, dice, potrà essere riscoperto e interpretato in modi sempre nuovi."Amore, non esisti" è stato uno spettacolo che ha invitato a riflettere sull', in un viaggio di un' intensità che solo il teatro può offrire.