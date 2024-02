"Quei figuri di tanti anni fa": il Teatro dei Guitti porta in scena Eduardo

Quarto appuntamento in rassegna per il Carro dei Guitti presso l' Auditorium San Luigi di Trani fissato per il giorno di Domenica 25 Febbraio con porta ore 18,30 e inizio ore 19.Questa volta si tratta di una commedia in un atto del Grande Eduardo de Filippo "Quei figuri di tanti anni fa" in cui traspare l' arguta ironia del Maestro unita all' amara consapevolezza della realtà dei bassi napoletani in cui vige la legge ineluttabile della malavita....Il tutto condito da una sana comicità che non può che coinvolgere tutti, grandi e piccini !"Il Teatro è una grande scatola magica da cui tirare fuori meraviglie " così asserisce l' attore e Presidente del Carro dei Guitti, impegnati come educatore teatrale in diverse scuole di Trani e Andria oltre che alla guida della sua scuola di recitazione per bambini e ragazzi " La Bottega delle Emozioni"Insieme a Mario e Giuseppe Francavilla...attori bravissimi di esperienza e un paio di esordienti promettentiVi aspettiamo numerosiPer info e prenotazioniContattare il 346/0848726