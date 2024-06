Teatro a Corte, il 29 giugno in scena "I Ri...Promessi Sposi"

Continua con grande gradimento di pubblico "Teatro a Corte - Premio Giovanni Macchia", la rassegna nazionale di teatro amatoriale di Palazzo delle Arti Beltrani, giunta alla quarta edizione, con la direzione artistica di Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua, in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e Unione Italiana Libero Teatro.Sarà proprio la Compagnia dei Teatranti sul palco di Corte 'Davide Santorsola', sabato 29 giugno, protagonista della parodia in due atti "I ri…Promessi Sposi" con testo di Matichecchia. Unico spettacolo fuori concorso rispetto all'attribuzione del premio intitolato alla memoria di Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), insigne studioso e scrittore, uno dei critici italiani più importanti del Novecento e accademico dei Lincei, direttore dell'Istituto di Storia del Teatro di Roma.Due innamorati un po' attempati che non riescono proprio a sposarsi, un curato affascinato dalla danza e dal piccolo schermo, una serva non proprio affidabile, dei Bravi cattivi…ma bravi, un nobile spagnolo con una fidanzata davvero particolare, un frate un po' alternativo, un avvocato che fa del no-sense la sua dote migliore, un gruppo di suore con una madre superiora sui generis, un losco individuo dal cuore caritatevole, e un finale a sorpresa!Se a tutto questo si aggiungono alcune famose canzoni i cui testi sono stati modificati a favore di un progetto teatrale godibile da un pubblico di ogni età ed estrazione sociale e culturale, ecco che "I ri…Promessi Sposi" può definirsi una parodia comico-musicale di immediata fruibilità, che si ispira a quelle proposte in tv negli anni '60 dall'indimenticabile Quartetto Cetra, negli anni '80 dal famoso trio Lopez Marchesini Solenghi ed alle paradossali trovate cinematografiche di Mel Brooks.Spesso considerata come genere derivato o sottogenere, la parodia presuppone invece una profonda conoscenza dell'opera da stravolgere, tanto da essere più gradevole ed efficace della satira.La programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, è curata dal direttore Niki Battaglia, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall'Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l'intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 "Custodiamo la Cultura in Puglia" - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.Tutti gli spettacoli cominciano alle 21.00, porta alle 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it