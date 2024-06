Tata Matilde della Compagnia dei Teatranti conquista sei premi alla rassegna teatrale Domenico Modugno

Sabato 31 maggio, alla serata di premiazione della 7a edizione della rassegna teatrale «Domenico Modugno» organizzata dallomonima associazione di San Pietro Vernotico (BR), la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie/Trani ha conquistato ben sei premi su nove con lo spettacolo "Tata Matilda":Migliore spettacolo, vincitore della rassegna;Migliore regia, Enzo Matichecchia;Migliore attrice protagonista, Lella Mastrapasqua;Migliore attore non protagonista, Giuseppe Sasso;Migliore attrice non protagonista, Mirella Sorgente;Migliore attore caratterista, Enzo Ciani."Tata Matilda" è un lavoro di sinergia tra l'attore/regista Enzo Matichecchia, autore dell'adattamento, e la scrittrice Maria Giuseppina Pagnotta autrice dell'opera originale "Due uomini e una tata", a testimonianza del fatto che dalle collaborazioni tra artisti tranesi ed in generale tra artisti operanti in diversi campi, possono nascere e successivamente realizzarsi progetti vincenti come questo.Per la cronaca, negli ultimi due mesi Lella Mastrapasqua è al suo terzo premio come migliore attrice protagonista, sia per Tata Matilda che per Tre preti per una besciamella dellattore/regista Tonio Logoluso.