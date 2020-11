Differenziata: gli olii esausti saranno conferiti nelle isole ecologiche mobili

Nelle isole ecologiche mobili sarà possibile fra qualche giorno conferire anche gli olii esausti: questa possibilità era infatti stata auspicata in una richiesta all'Amiu firmata dal capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri, il quale aveva sottolineato come nel calendario della raccolta differenziata questa possibilità non fosse stata inserita e come per questo molti cittadini si domandavano come poter fare.Dunque dal 23 novembre prossimo, come comunica l'Amiu in risposta a Ferri, l'olio esausto potrà essere conferito in appositi contenitori che verranno posizionati presso le tre isole ecologiche mobili presenti in via Superga, via Gisotti e piazza Plebiscito.Naturalmente resta la possibilità anche di conferire l'olio vegetale esausto al Centro comunale di raccolta "L'indice", che si trova in via Finanzieri. Nei prossimi giorni Amiu darà apposita e capillare informazione agli utenti circa la nuova modalità di conferimento dell'olio vegetale esausto.