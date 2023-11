Digital Divide, arriva lo Sportello degli Angeli del Soccorso

Il digital divide è sempre più un tema al centro delle azioni di istituzioni e mondo dell'associazionismo. Anche a Trani si registra infatti un'iniziativa promossa da una storica realtà locale che ha realizzato uno sportello per informare la cittadinanza sulle modalità di accesso ad un contributo pubblico, informando riguardo il servizio con il comunicato stampa che segue:"L'Associazione "" ha attivato uno Sportello GRATUITO, presso la sua Sede in Via Angelo De Bramo n. 23, per espletare l'avviso pubblico emanato dal comune di Trani relativo all'assegnazione di un contributo economico per canone di abbonamento della rete internet nonché per l'acquisto dei dispositivi di primo accesso.Il contributo fino a 500€ dovrà essere utilizzato per1) canone di abbonamento ad Internet2) acquisto dei dispositivi di primo accesso (es. Modem, Router, etc.)3) Corsi di Informatica.Lo sportello per la compilazione della pratica sarà "operativo" solo questa settimana, nei giorni Martedì e Giovedì sera dalle ore 19 alle ore 21.Ricorda di portare con Te1) una Copia del Tuo Documento di Identità2) una Copia della Tua Attestazione ISEE in corso di validità3) una Copia del Tuo Codice IBAN e le4) Generalità/Codice Fiscale dei membri del Tuo nucleo familiare"