Digithon 2020, le 50 startup finaliste si contenderanno la vittoria per la prima volta in live streaming

AbilityHub Salute e Benessere Udine Friuli-Venezia Giulia ADIUTOR Salute e Benessere Montalto Uffugo Calabria Agricolus Food e Agricoltura Perugia Umbria AIdapt Artificial Intelligence Loreto Marche Alps Blockchain srl Blockchain Trento Trentino-Alto Adige Asteria Heatlhcare Salute e Benessere Pescara Abruzzo Aura Salute e Benessere Cagliari Sardegna Babonbo eCommerce & Logistics Milano Lombardia BIMaking Engineering Augmented & Virtual Reality Perugia Umbria Cargoful eCommerce & Logistics Castelnovo ne' Monti Emilia-Romagna Cogitx Industry 4.0 Milano Lombardia Contracto Fintech & ePayments Roma Lazio Cosmic S.r.l. Artificial Intelligence Latina Lazio COYZY Cross Idea Pontedera Toscana D-Heart Salute e Benessere Genova Liguria Deed Salute e Benessere Torino Piemonte DP MAINTENANCE LAB Industry 4.0 Bari Puglia DroneBee | Agricoltura Intelligente Food e Agricoltura Firenze Toscana Edu Enhancement Cultura e Education Borgo San Dalmazzo Piemonte EFFICIENTOMETRO Cross Idea Bisceglie Puglia Entire Digital Artificial Intelligence Milano Lombardia Gamindo Game & Entertainment Treviso Veneto Gooodbuy eCommerce & Logistics Foligno Umbria H24Invent Internet of Things Venezia Veneto Help4u eCommerce & Logistics Milano Lombardia Hibernium Blockchain Roma Lazio HTLab (Healthcare Technology Lab) Salute e Benessere Trecastagni Sicilia Improve Public Mobility Artificial Intelligence Torino Piemonte Joinyourbit srl Blockchain Roma Lazio Latitudo40 Artificial Intelligence Napoli Campania Lollipapps Cultura e Education Barletta Puglia Metawellness Srl Internet of Things Bari Puglia Morelli Tech Augmented & Virtual Reality Bologna Emilia-Romagna Oral3D Salute e Benessere Roma Lazio ParkingMyCar eCommerce & Logistics Corciano Umbria Pawiz Internet of Things Cagliari Sardegna PD-Watch Salute e Benessere Potenza Basilicata Qodeup Internet of Things Castegnato Lombardia Regrowth Food e Agricoltura Teramo Abruzzo SafePls Blockchain Milano Lombardia Setai Food e Agricoltura Venezia Veneto Smart Laser Industry 4.0 Santa Maria Capua Vetere Campania Solida Fintech & ePayments Roma Lazio SQUARE Media Milano Lombardia SquisEat Food e Agricoltura Bologna Emilia-Romagna Toolery eCommerce & Logistics Roma Lazio U-Care Medical Salute e Benessere Torino Piemonte Vizual-Ar Smart Guide Augmented & Virtual Reality Varese Lombardia Walle Mobility Industry 4.0 Milano Lombardia Witty Industry 4.0 Roma Lazio

La quinta edizione di DigithON, la grande maratona che mette Bisceglie e la Bat al centro dell'Italia digitale per alcuni giorni, si aprirà venerdì 23 ottobre. Nuova formula per la manifestazione, ideata con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza e rispettare le disposizioni governative anti-Covid.Il contest si terrà completamente in, selezionate dal Comitato scientifico tra legiunte (record di adesioni), che si contenderanno la vittoria nelle giornate di venerdì e sabato.In palio il primo premioconsistente in un assegno daofferto come ogni anno da Confindustria Bari-Bat e altritra borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo diLe idee finaliste: dall'intelligenza artificiale alla blockchain, dalla realtà aumentata alla stampa 3d, con particolare attenzione al business, alla salute e all'ambiente. Molte le applicazioni innovative dedicate al settore della healthcare, con progetti nell'ambito della diagnostica precoce e della prevenzione, dell'assistenza, delle consulenze mediche, del monitoraggio dei parametri vitali e della biomedicina. Dalle proposte emerge anche una particolare sensibilità per i temi ambientali e la salvaguardia del pianeta, con progetti dedicati all'agricoltura sostenibile e rigenerativa, alla riduzione degli sprechi alimentari, fino alla mobilità e alla vivibilità urbana.E ancora, tante idee innovative nel mondo dell'ePayment e Fintech, con applicazioni volte a favorire la digitalizzazione anche nell'universo delle imprese e all'ottimizzazione dei processi aziendali, senza tralasciare il settore dell'educazione e della cultura con sistemi dedicati alla didattica a distanza.Temi e ambiti divenuti ancor più attuali con il lockdown, che ha evidenziato con forza la centralità del digitale e le sue potenzialità.I progetti degli inventors selezionati per la finale arrivano da tutta Italia: 2 dall'Abruzzo; 1 dalla Basilicata; 1 dalla Calabria; 2 dalla Campania; 3 dall'Emilia-Romagna; 1 dal Friuli-Venezia Giulia; 8 dal Lazio; 1 dalla Liguria; 9 dalla Lombardia; 1 dalle Marche; 4 dal Piemonte; 4 dalla Puglia; 2 dalla Sardegna; 1 dalla Sicilia; 2 dalla Toscana; 1 dal Trentino-Alto Adige 1; 4 dall'Umbria; 3 dal Veneto.Tra questi, il vincitore diche sarà annunciato sabato, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, e tutte le idee vincenti che si aggiudicheranno uno degli altri prestigiosi riconoscimenti in palio. Per l'occasione, interverranno anche il ministro per gli affari regionali e le autonomiee il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazioneche sarà intervistata dalla giornalistaNel corso della maratona ogni startup avrà a disposizione 5 minuti per il pitch di presentazione della loro idea di business e risponderanno alle domande degli analisti e degli investitori.La mission disi conferma infatti quella di essere il trampolino di lancio per le idee digitali, avvicinando la comunità finanziaria a quella delle startup, selezionando le più interessanti e promettenti tra le oltre 400 proposte arrivate da tutto il paese.Tra i numerosi partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese: Confindustria Bari- Bat, Tim, Intesa Sanpaolo, Invitalia, Rds, Fincons Group, Enel, Poste italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Ferrovie dello Stato Italiane, Camozzi Group, Philip Morris Italia, Auriga-Ic406, Nexi, Aifi, Aulab, Bitdrome, Marzotto Venture Accelerator, G.S.S. Global Security Service. Partner istituzionali: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.A dare il via all'inizio dei lavori saranno i saluti,, di, fondatore di DigithON e ministro per gli affari regionali e Autonomie. A seguire, alle 11, la maratona entrerà nel vivo con i pitch dei primi 25 progetti che si confronteranno con investitori e i rappresentanti delle aziende coordinati da, Cto e cofounder di DigithON,, lawyer e cofounder DigithON, con la partecipazione di, corrispondente delCome sempre, nel corso della competition ci sarà spazio per momenti di approfondimento e dibattito sui temi del digitale e dell'innovazione con esperti e ospiti prestigiosi del mondo delle istituzioni, della cultura, delle imprese e dell'informazione: alle ore, Head of leaf EU Philip Morris International e, CEO di Blue Tentacles parleranno di "Co-design e open innovation nella filiera tabacchicola italiana: il caso Philip Morris" moderati da, direttore, che alle 13:15 intervisterà, strategic marketing and innovation executive director di Fincons su "Innovation as a Mindset".La gara tra gli inventors riprenderà nel primo pomeriggio per concludersi in serata, e ripartirecon le altre 25 startup finaliste. Nel pomeriggio, alle, interverrà il responsabile del Centro di ricerca "Camozzi" di Milanosu "Gruppo Camozzi: quando l'innovazione è realtà".La maratona si concluderà quindi con la presentazione dei progetti "" in collaborazione con, dalle 15:45.Sarà possibile consultare i progetti dei 50 partecipanti e supportare la propria startup preferita online sul sito della manifestazione e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON2020 e #dONtStopMeNow.