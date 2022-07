DigithON, il programma completo delle serate

IL PROGRAMMA DELLE SERATE GIOVEDÌ 7 LUGLIO - dalle 19:30 Start DigithON 2022: intervento del fondatore Francesco Boccia Politica e Metaverso: Barbara Carfagna, giornalista Tg1 La democrazia e le sfide del mondo digitale: Enrico Letta, segretario Partito Democratico Kickoff con Letizia D'Amato, presidente DigithON Il ruolo dell'innovazione e della sostenibilità nella crescita aziendale: Roberto Sommella, Direttore Milano Finanza, intervista Mariangela Marseglia, Country manager Italia, Spagna, Portogallo Amazon Travolti da un insolito digitale nell'azzurro mare di agosto: Pinuccio, inviato "Striscia la notizia" VENERDÌ 8 LUGLIO - dalle 19:30 Videosigla: saluti di Letizia D'Amato, presidente DigithON A lezione con… La fisica che ci piace!: Vincenzo Schettini, fisico Guerra e pandemia tra informazione, disinformazione e cybersecurity: Raffaele Barberio, direttore K4Biz, intervista Diego Ciulli, Head of Public Policy and Government Relations Google Italy Social e haters al tempo del Covid: Nunzia De Girolamo, conduttrice Rai1, intervista Matteo Bassetti, virologo Verso il Metaverso, il mondo virtuale sempre più reale: Marco Carrara, giornalista e conduttore Timeline Rai3, intervista Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe Meta L'evoluzione della rete cambia la politica: Myrta Merlino, giornalista e conduttrice La7, intervista Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle Musica e social: Deddy​ SABATO 9 LUGLIO - dalle 19:30 Videosigla: saluti di Letizia D'Amato, presidente DigithON Oltre i confini invisibili, la sfida della cittadinanza scientifica: Barbara Gallavotti giornalista, scrittrice e divulgatrice scientifica, conduttrice Rai3 Case history, Regione Lazio e innovazione: Tobias Piller, Redazione Economia, già corrispondente per l'economia italiana "Frankfurter Allgemeine Zeitung", intervista Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio Guerra e cybersecurity: Andrea Vianello, direttore Gr Rai e Radio1, intervista Roberto Baldoni, Direttore Generale Agenzia Cybersicurezza Dal piccolo schermo alla grande rete: Alberto Matano, giornalista e conduttore Vita in Diretta Rai1, intervista Mara Venier Musica e social da "Amici 2021": LDA GIOVEDÌ 7 LUGLIO - dalle 19:30VENERDÌ 8 LUGLIO - dalle 19:30SABATO 9 LUGLIO - dalle 19:30

Conto alla rovescia per l'inizio ufficiale di DigithON, la più grande maratona digitale italiana giunta alla settima edizione a Bisceglie. Dopo due anni di pandemia, in cui la manifestazione si è tenuta esclusivamente on line, si tornerà al format originale: nelle diverse mattinate le 100 startup finaliste si sfideranno per vincere la competizione e i premi in palio, mentre in serata numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle principali imprese italiane e internazionali si confronteranno sul tema del digitale.La gara si terrà alle Vecchie Segherie Mastrototaro e terminerà domenica 10 luglio con la cerimonia di premiazione, alla quale parteciperà anche il presidente di Confindustria Sergio Fontana oltre al fondatore di DigithON Francesco Boccia. Da giovedì 7 a sabato 9 i riflettori saranno puntati anche sulle conversazioni sul palco di piazza Castello coi tanti ospiti di spessore attesi e annunciati nei giorni scorsi.Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della rassegna