Diocesi, don Mario Pellegrino guarito dal Coronavirus

Don Mario Pellegrino, sacerdote diocesano fidei donum di Bisceglie in Brasile, dove nella diocesi di Pinheiro è parroco di San Benedetto, con un messaggio, ha confermato di essere guarito dal coronavirus. Lo annuncia la diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie sulla propria pagina Facebook, riportando le parole del sacerdote: "Sono rientrato adesso a casa, dopo la visita medica. Il dottore ha confermato che sono definitivamente guarito dal Covid-19, ma ora devo provvedere a recuperare le mie forze fisiche. Mi ha prescritto uno sciroppo a base di cortisone per causa della tosse e delle medicine a base di vitamine. Continuerò facendo aerosol, gli esercizi respiratori e una passeggiata qui nel salone parrocchiale dalle 7.30 alle 8. Ovviamente devo stare attento per non ricadere. Grazie per tutto, specialmente per le vostre preghiere".