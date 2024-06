Don Mimmo Capone sacerdote da 60 anni

Venerdì 28 giugno, a Trani, nella parrocchia Spirito Santo, ore 20.00, durante una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, mons. Domenico Capone, don Mimmo come familiarmente viene chiamato, renderà il grazie a Dio in occasione del 60° anniversario della sua ordinazione presbiterale, avvenuta il 28 giugno 1964, a Trani, nella parrocchia San Giuseppe (la Cattedrale era chiusa per restauro) per l'imposizione delle mani di S.E. mons. Reginaldo Maria Addazi.Di seguito un passaggio della testimonianza di don Mimmo rilasciata al periodico diocesano In Comunione, e pubblicata sul numero di giugno:«Nel 1978 fui chiamato dallo Spirito Santo a costruire la nuova Parrocchia. Per me, grazie al Movimento FAC di Roma "costruire" ha avuto solo il senso di mettere insieme e intorno a Gesù le anime. Sulle prime "buste mensili" che offrivo ai fedeli che le accettavano (12 per tutto l'anno) scrissi "solo l'Amore vissuto costruisce la Chiesa". E così alla comunità chiedevo di amare il centro parrocchiale, tempio e oratorio, voluti da Gesù per il quartiere. Il denaro, Dio me lo ha messo in tasca per vie davvero provvidenziali. E quando ho lasciato senza rimpianti la parrocchia dello Spirito Santo, il successore, don Mimmo Gramegna, disse: "Ricevo una parrocchia tutta al completo e un gruzzoletto di soldi nelle mani".Come vivo il tempo della pensione? Semplicemente lavorando di più, non per un territorio ma online. Tutti i miei contatti, 1060, li raggiungo ogni settimana con una video omelia settimanale e il mercoledì li convoco a leggere insieme la Parola della domenica per condividerla. Inoltre sono invitati da me ad ascoltare ogni giorno un pensiero per vivere bene la giornata. In questo mese sto proponendo le catechesi di Francesco sui vizi e sulle virtù.Collaboro con i padri monfortani preparando miei gruppi alla consacrazione a Gesù per Maria e do un aiuto a seminari di guarigione per coppie che si svolgono a Medjugorje».