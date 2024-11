L'Arcidiocesi avvia un percorso formativo con uno sguardo sul digitale, IA e giovani

L'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie avvia il Percorso Diocesano Formativo 2024 (PDF), un'iniziativa, scandita in due sessioni, che intende esplorare il tema "L'alfabeto delle Scritture e i linguaggi umani". Sullo sfondo le parole dell'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo: «In questo anno pastorale cercheremo di crescere come singoli e come comunità diocesana per saper meglio "Leggere il presente con occhi di Pentecoste". Abbiamo bisogno di camminare insieme, in comunione, per ascoltare lo Spirito che ci parla. Abbiamo bisogno di occhi di Pentecoste, di cuori nuovi, per uno sguardo di speranza, per leggere il presente e riconoscervi l'opera dello Spirito, per scegliere e attuare ciò che ci suggerisce».L'incontro della prima sessione, in programma per domenica 24 novembre 2024 presso la Parrocchia di San Magno a Trani, sarà guidato dal prof. Paolo Benanti, docente della Pontificia Università Gregoriana di RomaL'evento, previsto dalle 16.00 alle 19.00, affronterà il tema "Missionari nell'ambiente digitale: l'avvento dell'IA". Attraverso la riflessione del relatore, i partecipanti saranno condotti a comprendere come l'intelligenza artificiale e le trasformazioni tecnologiche influenzano la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. L'incontro vuole offrire strumenti di discernimento per abitare consapevolmente gli spazi digitali, interpretando le opportunità e le sfide che essi presentano alla luce del Vangelo.L'appuntamento rappresenta un'occasione preziosa per riflettere sul ruolo della Chiesa nell'era dell'innovazione tecnologica, integrando la dimensione spirituale con i nuovi linguaggi del nostro tempo.Due i momenti della seconda sessione del PDF. Il primo si realizzerà venerdì 13 dicembre 2024 presso la Parrocchia di San Magno a Trani, dalle 18.30 alle 21.00, nell' incontro con la dott.ssa Paola Bignardi, membro del Comitato di indirizzo dell'Istituto Toniolo e profonda conoscitrice del mondo giovanile, che parlerà su "Metamorfosi del credere. Accogliere nei giovani un futuro intatto. L'evento rappresenta un momento cruciale del cammino formativo, chiamando la comunità ecclesiale a guardare con fiducia al futuro, accogliendo i segni di rinnovamento che emergono nel dialogo con le giovani generazioni.Il secondo momento si svolgerà domenica 15 dicembre, dalle 17.00 alle 20.00, in contemporanea nelle cinque zone pastorali secondo il seguente programma:· Trinitapoli, Parrocchia Cristo Lavoratore· Bisceglie, Parrocchia Sant'Andrea· Barletta, Parrocchia SS. Crocifisso· Corato, Cenacolo "Vivere In"· Trani, Parrocchia Spirito SantoQuesta tappa intende favorire una partecipazione più ampia e capillare al percorso formativo, stimolando il dialogo e il discernimento a livello zonale. Le comunità sono chiamate a confrontarsi sui temi del percorso, continuando il cammino intrapreso insieme alla Chiesa diocesana e approfondendo come l'alfabeto delle Scritture e i linguaggi umani possano illuminare il vissuto quotidiano.