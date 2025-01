Dopo il Papa, anche Trani si stringe attorno a Saverio: con tutto l'amore che c'è

Social Video 2 minuti Saverio Lomolino, testimonianza d'amore

«Tu guarirai, tu guarirai, tu guarirai» sono queste le parole che Saverio si sentì pronunciare da Papa Francesco in occasione della telefonata che il Santo Padre gli fece dopo aver ricevuto, da Don Dino e Don Vincenzo, parroci di San Magno e degli Angeli Custodi, la segnalazione e la richiesta di una preghiera speciale per il giovane Saverio Lomolino che da novembre dello scorso anno si è ritrovato a combattereLa famiglia, la madre Valentina in particolare ripensa spesso alle parole del Papa e con tanta Fede crede che quella telefonata abbia sortito la rinascita di una speranza, quella della guarigione. "Mi chiedo ancora come mai. fra le tante segnalazioni che il Papa riceve, proprio quella di Saverio sia stata scelta, lo vivo come un segno di grande speranza".Il video che pubblichiamo è stato realizzato dalla redazione diil periodico della Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, a cura dei colleghi Maria Di Terlizzi, Marina Laurora e Stefano Patimo, le parole di Saverio sono sincere, vere, non sono di rassegnazione, sono parole di speranza: "Io non ero pronto, non ero preparato a tutto questo - ha detto - ma questa esperienza mi sta insegnando ad apprezzare le cose che prima non apprezzavo come l'andare a scuola, l'essere interrogato senza che mi fossi preparato, io non sapevo che in quel momento ero felice".Il prossimo lunedì 27 gennaio Saverio sarà sottoposto ad una ennesima TAC, Valentina, sua madre ha Fede di ricevere buone notizie dall'equipe medica del Policlinico di Bari, reparto di Oncologia pediatrica, che segue Saverio: «Voglio approfittare per ringraziare - ci ha detto - tutti coloro che si stano occupando di Saverio, lo stanno facendo con amore e professionalità, in particolare il primario il Dott. Nicola Santoro ed il dott. Francesco De Leonardis, sento il bisogno di essergli grata, come lo è tutta la mia famiglia, e di testimoniare che in questi casi non c'è bisogno di andare lontani, perchè l'eccellenza medica ed umana è molto vicina a noi.».Saverio nella intervista è tranquillo, sereno, consapevole della situazione e colmo di speranza, Trani gli è vicina con tutto l'amore possibile: si può guarire da ogni male solo se ci si crede in maniera profonda. Forza Saverio: «Tu guarirai»