Eletto il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Bat

In occasione della prima riunione del rinnovato Consiglio, tenutasi in data 16/1/2023, è stato eletto Presidente l'arch. Andrea Roselli;Vicepresidente l'arch. Marina Di Matteo;Segretario l'arch. Sabino Aniello;Tesoriere l'arch. Angela, Altomare, Azzurra Pelle.Il Consiglio è inoltre composto dagli architetti Domenico Tritto, Angelo Riontino, Claudia Marciano, Pierluigi Pindinelli, Fiore Resta, Marco Stigliano e architetto ir. Michelangelo Papagni."Un grande onore per me ma soprattutto una grande responsabilità. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto sino ad oggi, va a chi mi ha preceduto ed a tutti i componenti del Consiglio uscente. L'obiettivo principale dev'essere quello di rafforzare il ruolo degli architetti, quali attori protagonisti dello sviluppo economico del territorio, mettendo in evidenza quell'importante connubio tra cultura e tecnica per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico.Da non trascurare l'aspetto relativo ai paesaggi naturali, visto il ruolo fondamentale del verde urbano sia per la salute dei cittadini sia per la vivibilità delle città.Questo è un momento di grandi sfide. Sfide che richiedono competenza, soluzioni, programmazione e che mirino alla continuità ed alla interazione con la cittadinanza e le istituzioni.Saranno quindi questi gli elementi centrali del programma di lavoro del nuovo Consiglio: la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, da quello storico a quello contemporaneo, e la promozione di iniziative formative e culturali che abbiano come filo conduttore l'idea di apertura alle città".