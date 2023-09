100 idee per il territorio, un flash mob in Piazza XX Settembre

Piazza 20 settembre, identificata come la piazza della stazione e divenuta da tempo un luogo privo della sua identità potrebbe trasformarsi invece in un vivace punto di aggregazione e vitalità.

La piazza originariamente presente nella zona, in cui erano presente anche delle splendide aiuole, fu cementata per realizzare il parcheggio sotterraneo della Stazione, mai entrato in funzione e chiuso da qualche decennio.



Il flash mob ''100 idee per una piazza'', ideato e organizzato dai componenti della Commissione Cultura dell'ordine degli Architetti della BAT, si terrà domenica mattina a partire dalle ore 11, richiamando l'attenzione su un sito che potrebbe offrire molto di più.



Un'idea frutto del genio artistico degli artisti Bianco e Valente, docenti dell'accademia di Belle arti di Foggia e artisti di fama internazionale, a cura di Giusi Caroppo, poliedrica storica dell'arte, manager culturale e docente dell'Accademia.

Gli artisti hanno ''immaginato un atto performativo realizzato da almeno 100 persone tra architetti, ingegneri, geometri e studenti dell'accademia di belle arti e degli istituti scolasti ad indirizzo artistico

La piazza è il primo punto di approdo di turisti e viaggiatori che fanno tappa nella città con il treno, dunque uno snodo fondamentale quasi come fosse un porto. La sua riqualificazione migliorerebbe notevolmente la percezione, in entrata e in uscita della città.

Altro punto fondamentale è il parcheggio seminterrato, ormai alcova abbandonata da un decennio, che sembrerebbe aver trovato invece il via libera per la sua fruibilità attraverso l'espletamento della gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori che consentiranno di avere poco meno di 200 posti auto, un beneficio che allieterebbe gli automobilisti sempre più in difficoltà per il reperimento di un parcheggio.

La partecipazione alla mobilitazione è un primo passo significativo per rivitalizzare la piazza, con azioni architettoniche e installazioni, illustrando pubblicamente ipotesi di utilizzo e fruizione alternativa, impedendo l'avanzare dell'incuria e del degrado, che raggiunge l'apice nelle ore notturne.