Elezioni politiche 2022, apertura della campagna elettorale di Giovanni Vurchio

Domenica 11 settembre, il commercialista Giovanni Vurchio, Presidente del consiglio comunale di Andria, ha aperto la sua Campagna Elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 in qualità di Candidato alla Camera dei Deputati del Parlamento Italiano nella lista del Partito Democratico per la Città di Andria, i Comuni e i Territori delle Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. Un partecipato incontro si è svolto in una villa privata di Andria, appuntamento che ha permesso di incontrare gli oltre 400 sostenitori e simpatizzanti presenti, i quali si sono dimostrati interessati a sostenerlo, sia per la sua persona e l'onesta intellettuale e amministrativa espressa durante il suo lavoro quotidiano di apprezzato politico, sia alle sue nuove proposte politiche per le nostre Città, i Comuni e i Borghi dei nostri Territori.I vari ragionamenti e discorsi politici di Giovanni Vurchio, su temi specifici, sono stati alternati da brevi pause conviviali con musica e incontri personali, nonché con l'arrivo contestuale di ospiti attesi, come la sindaca della Città di Andria Giovanna Bruno, Sabino Zinni e l'onorevole Francesco Boccia, con cui ha condiviso discorsi specifici, come ad esempio sulla Sanità in merito al futuro nuovo Ospedale di Andria, che diventerà un Polo di eccellenza sanitaria e universitaria tra Bari e Foggia. Sulla Sicurezza urbana da incrementarsi in collaborazione con le Forze dell'ordine e della Polizia Locale; sulle modalità di supporto agli imprenditori, artigiani e commercianti in merito alla Riforma fiscale, per la creazione di nuovi posti di lavoro; sui nuovi modi per sviluppare l'Assistenza sociale diffusa e domiciliare; sull'impegno per migliorare i luoghi per l'Istruzione Pubblica al fine di aumentare e migliorare la Cultura generale nella popolazione, da raggiungere comunque in un'ottica di rispetto ed Equità sociale in tutte le Città, i Comuni e i Borghi, con uno sguardo speciale verso le Politiche giovanili e le nuove generazioni e con un indirizzo programmatico Strutturale per la realizzazione di risultati generali e concreti.