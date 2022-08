Elezioni politiche, disponibile elenco di iscritti nelle liste ma non ancora 18enni al momento del voto

Si comunica che presso l'ufficio elettorale è disponibile l'elenco dei cittadini che pur iscritti nelle liste elettorali generali del Comune, non avranno compiuto i 18 anni di eta' nel primo giorno fissato per le votazioni. Copia del verbale è depositata presso la segreteria comunale.L'Ufficio Elettorale del Comune di Trani è a disposizione per ulteriori informazioni al numero 0883581309 E 0883.581303 o all'indirizzo email responsabile.elettorale@cert.comune.trani.bt.it.