Elezioni politiche, Mariangela Matera: «Il 25 settembre si potrà dare un nuovo volto all'Italia»

Intervista alla candidata alla Camera per Fratelli d'Italia nel collegio uninominale

Nell'ultima settimana che ci separa dal voto per il rinnovo del Parlamento, l'appello al voto di Mariangela Matera raccoglie tutto ciò che è emerso dai numerosi incontri con i cittadini del nostro territorio.Anche per la candidata di Fratelli d'Italia alla Camera al collegio uninominale sono le ultime giornate di confronto e di dialogo con gli elettori. «Per i cittadini è importante avere un contatto diretto, poter contare su un rappresentante del territorio che possa raccogliere le loro istanze e portarle in Parlamento».Tante le tematiche al centro delle proposte di Fratelli d'Italia: ecco le dichiarazioni della candidata a pochi giorni dal voto.