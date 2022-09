Elezioni politiche, sen. Piarulli: «Garantire diritti a tutti indistintamente»

La senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, candidata con il Movimento 5 Stelle alla Camera nel Collegio Uninominale Puglia 3, evidenzia i temi di maggiore attualità in questa tornata elettorale: dall'emergenza legata all'energia e al caro bollette, al futuro del bonus 110% come supporto al comparto dell'edilizia e strumento di sicurezza per le città. Per il movimento con leader Giuseppe Conte è importante anche parlare di diritti, a sostegno di chi è più svantaggiato, dei giovani e delle donne.Di seguito la nostra intervista alla candidata.