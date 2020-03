Emergenza Coronavirus, Corraro: «Dimezzare almeno il 50% della Tari e della Tosap»

L'emergenza coronavirus continua a preoccupare giorno per giorno. Molte sono state, a riguardo, le misure di sicurezza adottate negli ultimi giorni e molte ancora probabilmente verranno prese in considerazione nelle prossime ore.Penso che questo non sia il momento giusto per fare attacco al singolo, ma per quanto mi riguarda, ritengo doveroso collaborare al fine di mantenere ordine e tutelare la Città di Trani. Bisognerebbe, a mio modestissimo parere, iniziare a fare politica non per se stessi o per cercare consensi per le prossime elezioni comunali ma per i cittadini, specie per gli anziani e neonati. A tale proposito, ritengo doveroso adottare non solo misure utili per la salute dei cittadini ma anche per l'economia della Città.In questi giorni tutte le attività commerciali stanno risentendo economicamente il peso del suddetto e della giustificata paura dei cittadini. Non credo che posticipare le tasse sia il modo migliore per aiutare i commercianti e l'economia, sarebbe fondamentale invece, dimezzare almeno il 50% della TARI e della TOSAP.Mi auguro che la vigente amministrazione comunale possa, in qualche modo, prendere in considerazione questa mia richiesta, in modo tale da poter agevolare i sopracitati. Credo sia giunto il momento che la politica locale inizi a dare veri e propri segnali di appartenenza al territorio e ai cittadini tutti.Domenico Corraro – Componente Coordinamento Effetto Trani