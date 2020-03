Emergenza Coronavirus, Ferrante invita a segnalare le persone tornate a Trani dalle zone rosse

«Chiamate il numero verde 800055955 o 800713931 se siete a conoscenza di persone tornate dalle zone rosse». E' il messaggio lanciato dal presidente consiliare Fabrizio Ferrante dopo l'ultimo decreto che prevede misure più restrittive per i luoghi pubblici e l'obbligo di quarantena per chi ritorna dal Nord. «Non è spionaggio, ma semplice collaborazione per tutelare la salute pubblica. Queste persone devono essere messe in quarantena obbligatoria».