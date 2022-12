Energia pura: il professor Schettini ha conquistato il PalaAssi

Qui per l'intervista realizzata dalla redazione di Traniviva.

Tra le tante foto che hanno ripreso la performance di Vincenzo Schettini questa mattina a Trani, ce n'è una - pubblicata in galleria - che richiama un po' una delle opere di Giacomo Balla, il futurista che esprimeva il dinamismo nelle sue opere, è quella che rappresenta quanto sia accaduto stamattina al pala Assi: energia, movimento, comunicazione. Già, ma una comunicazione autentica, quella che trasmette, che crea empatia, che getta semi e fa crescere nuovi stimoli tra le persone.Tra tanti divi del web più o meno decantati come grandi, straordinari, geniali, in Vincenzo Schettino la grandezza c'è davvero e sta proprio nella sintesi perfetta di comunicazione unita a contenuti, tale da essere capace di "accendere" i cervelli dei giovani, stimolarne l'interesse in modo da non fare abbassare il livello di attenzione, laddove il sempre più diffuso pericolo è quello di una inconsapevole atrofizzazione causata da contenuti vuoti e insignificanti, anzi, apparentemente significanti.La presenza di Schettini a Trani è stata fortemente voluta dal Comune di Trani e in particolare dall'Assessorato alla promozione turistica e al marketing - assessore Lucia De Mari - e durante l'incontro diversi sono stati i momenti di scambio divertente tra il professore e Amedeo Bottaro, a cui aveva promesso di mettere il voto.Ma lo scambio vero è avvenuto con il pubblico, novecento tra giovani e adulti che hanno potuto anche rivolgergli domande e chiedergli curiosità intorno sia alla fisica semplice che alla fisica quantistica; e poi incontrarlo da vicino all'affollato firmacopie del libro che è balzato in pochi giorni in testa a a tutte le classifiche di vendita di libri.