Entusiasmo e cultura pop con la seconda edizione di "Super Trani"

L'evento ha portato in città tanti appassionati di fumetti, manga e giochi

Si è conclusa ieri la seconda edizione di, la fiera cittadina dedicata al, ale allache ha animato la cittàUna manifestazione a ingresso libero la cui organizzazione è stata curata dall'associazione "e dadi Trani.si è trasformata in una location magica, dove i protagonisti sono stati i personaggi del mondo deglie dei, grazie ai tanti cosplayers che hanno partecipato alladi ieri sera e hanno animato la due giorni interpretando personaggi proveniente dagli universi fumettistici, dalle serie Tv e dal cinema.Tanto spazio anche aiagli, ai, alla, aiaie aia tema, grazie alla presenza di numerosi stand dedicati e alla partecipazione di giovani e talentuosi illustratori e disegnatori locali. Gran finale in musica con il concerto della band "Genkidama" che ha proposto le sigle più conosciute deiÈ stato un evento che ha portato in città tanti appassionati del settore anche dalle città limitrofe, oltre a diversi incuriositi dall'universo incantato che si è creato nelle due giornate.