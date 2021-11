Ex mercato ortofrutticolo, Di Leo: «Il controllo degli immobili comunali non spetta al cittadino tranese»

«L'Amiu ha bonificato il mercato ortofrutticolo. Bene. La stessa azienda ha pubblicato un comunicato chiedendo che "chi di competenza" si attivi per evitare incuria e abbandono del sito. Bene. Quel "chi di competenza" , ovviamente riferito all'inquilino del Palazzo di Città, suona come un rimprovero». Ad affermarlo è il consigliere della Lega Trani, Giovanni Di Leo che prosegue: «Ma allora la colpa non è solo e sempre dei cittadini tranesi, ingiustamente accusati continuamente di essere sporcaccioni e vandali dagli amministratori comunali. L'utilizzo di questa giustificazione deve terminare perché, oltre ad essere ingiusta, fornisce una immagine negativa del cittadino tranese fuori dai nostri confini. La realtà è che il controllo del territorio e degli immobili comunali spetta a "chi di competenza", il quale preferisce indossare il doppiopetto e non la divisa».