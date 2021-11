Ripulito ex mercato ortofrutticolo: e adesso?

Tutto pulito. Questa mattina il mercato ortofrutticolo è apparso in questo stato, ci piacerebbe dire pronto per progettarne una ristrutturazione e riqualificazione, come sognato dai cittadini del quartiere e dell'intera città e auspicato dal Movimento articolo 97 che un mese e mezzo fa ha sollevato la questione sottolineandone i rischi per i residenti.Intanto i cumuli dei rifiuti che occupavano tutti gli spazi sono stati liberati e ripuliti. Il problema è adesso: chi vigilerà perché questa pulizia non debba costituire un invito agli scaricatori abusivi di rifiuti a ricominciare? Testimoni hanno riferito che durante questi giorni di pulizia siano avvenuti comunque episodi di sversamento di detriti.Le squadre di operai dell'Amiu hanno lavorato con lena e solerzia e sarebbe davvero un peccato se tutto questo lavoro andasse sprecato. ​Ovviamente le recinzioni e le inferriate sono ancora in quello stato denunciato dal Movimento Articolo 97. La palla dovrebbe andare ora all'Amministrazione. Staremo a vedere.