Ex ospedaletto: domani inaugurazione campetto sportivo e ambulatorio neuropsichiatria infantile

Domani giovedì 5 gennaio alle ore 9,30 a Trani presso l'ex ospedaletto in via Imbriani si terrà l'inaugurazione del campetto sportivo e dell'ambulatorio della Neuropsichiatria infantile, completamente ristrutturato.Il campetto è stato realizzato con i fondi regionali per il potenziamento delle unità operative territoriali di Neuropsichiatria infantile e permetterà l'avvio del progetto denominato "Il movimento che cura".Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti, tra gli altri: Tiziana Dimatteo - Direttrice Generale Asl Bt; Giuseppe Barrasso - Direttore Dipartimento di Salute Mentale Asl Bt ; Brigida Figliolia - Dirigente Responsabile Neuropsichiatria infantile Asl Bt