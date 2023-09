Ex pizzeria da Felice: il Comune approva il bando di gara per la locazione

"Pizzeria da Felice" o "La terrazza sul mare": nell'ambito del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il Comune intende procedere alla locazione dell'immobile, ed approva il bando di gara.Come si legge nella determina "procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in locazione di valorizzazione dell'immobile comunale denominato La terrazza sul mare. Approvazione bando di gara e allegati", pubblicato sull'albo pretorio a firma dell' ing. Luigi Puzziferri (Dir. Area LL. PP. e Patrimonio) "la durata della locazione dovrà essere compresa tra un minimo di anni 10 ed un massimo di anni 25. Il canone locativo annuo posto a base di gara "è pari a € 46.080,00. Esso non è dovuto per il primo anno della locazione, mentre per il secondo e terzo anno il canone di locazione offerto dall'aggiudicatario è ridotto del 25%".Si è dunque arrivati ad indire una procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per valorizzare lo storico immobile comunale in Piazzale Marinai d'Italia al civico n. 4, attraverso lo strumento "della locazione in favore di soggetti privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero e la riqualificazione del bene comunale.L'immobile dovrà essere oggetto di intervento di valorizzazione medianti interventi di manutenzione straordinaria Alcuni interventi dovranno essere obbligatoriamente eseguiti e saranno oggetto di valutazione unitamente agli ulteriori interventi presenti nella proposta: demolizione della tettoia metallica nell'adiacente area pertinenziale e rimozione del chiosco in materiale plastico. L'area di pertinenza potrà essere attrezzata e gestita secondo la proposta progettuale, da valutare, con superamento delle barriere architettoniche con idoneo sistema conforme alle norme".Fra i requisiti di partecipazione quello "della capacità economica e finanziaria consistente in un fatturato globale pari a 500.000,00 maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura e il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale, consistente nell'aver svolto attività di ristorazione e/o bar nel precedente triennio".L' immobile si sviluppa su due piani fuori terra, collegati da una scala interna e una esterna. Gli ambienti interni sono così distribuiti: al piano terra è presente una grande sala con annessi tre servizi igienici e cucina; al primo piano è presente un'ampia terrazza dotata di forno. L'area esterna è caratterizzata dalla presenza di una tettoia in metallo con cordolo in calcestruzzo e di un chiosco bar, entrambi da rimuovere.