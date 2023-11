Fabio Vituccio, "il Maradona del design", simbolo di una Trani che non molla mai

Celebrare le eccellenze tranesi costituisce quel corpo di buone notizie che inorgogliscono e danno lustro alla Città, ma costituiscono anche un prezioso esempio alle giovani generazioni di studio, tenacia, sacrificio e impegno che possono generare successo e importanti riconoscimenti.Il testo che segue è il racconto affettuoso e fiero dei continui continui, prestigiosi traguardi della carriera di un giovane interior designer tranese, Fabio Vituccio da parte dell'amico Andrea Ferri, testo che riportiamo integralmente."Sono passati esattamente 17 anni da quando in qualità di Presidente dell'associazione culturale "Accademia delle Idee" organizzai un convegno dedicato al design e all'occupazione giovanile.Quel convegno aveva come relatore un giovanissimo Fabio Vituccio già promettente interior designer.Il tempo è volato e in questi 17 anni Fabio ha varcato traguardi importanti, oltre ad aver lavorato come responsabile di progettazione e design per prestigiose aziende di arredamento ed essere recensito innumerevoli volte su riviste del settore note a livello europeo.Il metodo progettuale e lo studio dedicato in maniera incessante sin dai primi anni 2000 per quel che riguarda la computer grafica , il design e la progettazione fotorealistica, ha portato lo studio Interiormente Design di Fabio Vituccio, ad essere tra i primi 3 studi di progettazione d'interni italiani.Nel 2013 Fabio decide di diventare imprenditore di se stesso e nasce Interiormente Design, dopo una lunga e gratificante carriera come designer e progettista 3D fotorealistica in altre aziende.Nel 2017 decide di non seguire piu la parte cantieristica , ma di dedicarsi solo alla progettazione , dando vita alla consulenza e realizzazione di progettazione on line, abbattendo tempi di attesa, sfatando il falso mito della progettazione in presenza.La chiave del successo è stata anche circondarsi di professionisti capaci come il fidato collaboratore ed amico Michele Lerri giovanissimo designer e visual artist (definito il Maradona del design per il suo estro) e Alessandra di Bitonto validissima collaboratrice e suo braccio destro.Oggi Interiormente Design e' una certezza del settore, vanta collaborazioni con grandi aziende di arredo e desing del territorio italiano come Oknoplast, On Wall (produttrice di carte da parati del tranese Alessandro Suzzi), Rimura, Lube e tante altre.Mentre festeggiamo questi 17 anni la pagina Instagram sfiora i 120000 follower, affiatatissimi estimatori dei loro progetti.Eravamo entrambi più giovani ma ci credevamo e ci crediamo che anche restando qui si possono scrivere pagine di successo.Sapevo che Fabio Vituccio era un giovane talentuoso e che avrebbe fatto parlare di se.Se oggi potessi mandare un messaggio alle tante ragazze e ragazzi della nostra città manderei lo stesso messaggio che con Fabio e tutti gli iscritti dell'associazione mandammo 17 anni fa, "credeteci, studiate e non mollate mai". Onore al mio amico Fabio Vituccio, simbolo come tanti di una Trani che non molla mai.