Far vivere il Bel Paese su due ruote anche a chi non può usare gli occhi: in arrivo “Ragazze in-tandem”

È passato questo venerdì da Trani il tandem di Giusi Parisi e Laura, 2 delle 5 ragazze del progetto "Ragazze in-tandem".Il progetto nasce col desiderio di far vivere l'ambiente circostante anche a chi sfortunatamente non può vederlo.L'ammirevole progetto nasce da 5 amiche, 3 non vedenti e 2 vedenti, che si sono avvicinate al mondo della bicicletta, facendo di questo passatempo una passione.La scelta del tandem non è casule: "abbiamo scelto il tandem perché è l'unica bicicletta su cui può pedalare anche chi non vede, permettendogli di dare un contributo attivo nello spostamento e nel frattempo percepire tutto ciò che gli sta intorno".Un viaggio che vuole permettere ancora di più a chi non ha la possibilità di farlo con gli occhi, di vivere l'Italia. Il percorso delle due ragazze parte infatti dal nord, Milano, per giungere fino a Ceglie Messapica.Parole d'ordine di questo progetto unico sono: inclusione, movimento e condivisione.Gli obiettivi del progetto sono arrivare ad una sensibilizzazione maggiore del concetto di sport per tutti e inclusione.Il tandem diventa il simbolo di questa inclusione e della cooperazione che dovrebbe sempre essere presenze, nello sport e non solo, non a caso si pedala in due.Il viaggio, iniziato lo scorso 19 settembre, terminerà il 3 novembre 2023, punto di partenza Milano, toccando Trieste ed arrivando a Lecce, percorrendo prevalentemente l'AIDA e la ciclovia Adriatica con qualche deviazione.Nella primavera 2024 la sfida è quella di risalire la costa opposta, partendo da Reggio Calabria ed arrivando a Milano, percorrendo, fra le altre, la Ciclovia dei Parchi, la Via Silente e la via Francigena.La Fiab Trani, oggi, dopo aver pranzato con le due ragazze, le ha accompagnate a Giovinazzo, meta finale di oggi