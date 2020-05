Festeggiamenti in onore di Santa Rita: quest'anno niente processione e celebrazioni in diretta streaming

DI seguito il programma delle celebrazioni liturgiche in onore di Santa Rita da Cascia.Naturalmente quest'anno a causa della pandemia in atto saranno molto contenute e si svolgeranno solo in chiesa la quale, secondo le norme dettate dalla nostra Curia Arcivescovile, non può ospitare più di 40 fedeli.Durante un essenziale e sobrio programma di celebrazioni invocheremo Santa Rita come nostra avvocata potentissima, scampo nei pericoli, ancora di salvezza e potente soccorritrice.Il programma delle dirette sul Canale 14 e in streaming sulle pagine Facebook di Teleregione e della Pia Unione "Santa Rita" – Trani.19-20-21 Maggio 2020 – h.17.30 Rosario e h.18.00 Santa Messa21 Maggio 2020 – h.19.00 Transito di Santa Rita22 Maggio 2020 - h. 6.30 Santa Messa (solo questa celebrazione non andrà in onda tv) - h.11.00 Santa Messa e Supplica – h.17.30 Rosario e Santa Messa celebrata da S.Ecc. Mons. Leonardo D'Ascenzo.