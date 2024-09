Fiab Trani, conclusa la Settimana Europea della Mobilità 2024

La Città di Trani conclude la Settimana Europea della Mobilità domenica 22 settembre, con una ciclo-passeggiata che ha visto circa 50 partecipanti tra piccoli e adulti, che hanno tutti manifestato un grande entusiasmo, soprattutto da parte dei più piccoli e dai rispettivi genitori, che, a fine percorso, hanno chiesto riproporre questo tipo di eventi più volte all'anno.A precedere questo evento, sono stati il forum di Mercoledì 18 Settembre su Salute Sport e Mobilità con numerosi ospiti intervenuti tra cui l'assessore regionale ai Trasporti, dott.ssa Debora Ciliento, l'assessore Sport e Ambiente della Città di Trani, avv. Leo Amoruso, l'assessora alla Mobilità Sostenibile, avv. Cecilia Di Lernia, dott. Cristoforo Vania, specialista in pediatria, Monica Fontanive, Esperto Promotore della Mobilitò Ciclistica e il coordinatore di Fiab Puglia Basilicata, Ing. Francesco Venezia.Sabato 21 Settembre è stata la giornata dedicata allo Sport con le attività delle associazioni sportive locali, attraverso il memorial "Giacomo Basso", nostro cittadino venuto a mancare qualche settimana fa. È stata l'occasione per ridare lo spazio alle persone liberando piazzale Marinai d'Italia dalle auto.La cittadinanza ha partecipato in modo entusiasta ai vari eventi speranzosa di vedere presto realizzati i buoni propositi che si sono creati.Il gruppo di Fiab Trani ringrazia l'amministrazione comunale, in particolare l'avv. Leo Amoruso, assessore allo sport, referente del progetto, tutti i partecipanti dei vari eventi con l'invito a seguire i canali social per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative.La biciclettata, organizzata in collaborazione con altre realtà del terzo settore tra cui Legambiente, sono state co-finanziata dal Comune di Trani e nell'ambito del progetto "Narrazioni Eco-logiche", finanziato dal bando "Changemakers for Climate Justice. Giovani in azione per la giustizia climatica". Changemakers è un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e realizzato da WeWorld, ActionAid, CESVI ETS, Cima Foundation, Cooperativa Pandora, Indire, Università di Bologna.