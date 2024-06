Fiab Trani organizza un corso di bicicletta per bambini: tutti in bici l'8 giugno in Villa comunale

La FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Trani - sottosezione di Fiab Bisceglie Biciliæ aps, dopo il successo riscosso dalla 1° edizione di BIMBIMBICI, nella Città di Trani, organizza un corso di avviamento all'uso della bicicletta, con giochi di abilità per bambine e bambini fino ai 12 anni, coordinato dal coach Alessandro Botta, del team Triathlon Tommaso Assi di Trani.L'evento si svolgerà, Sabato 8 giugno 2024 dalle 17 alle 19, presso il lato pedonale antistante la villa comunale in Piazza Plebiscito.Il corso ha l'obiettivo di dare cognizione di quelle che sono le basi d'utilizzo della bici, all'interno del contesto cittadino, attraverso una formazione attenta e precisa.I partecipanti, grazie all'ausilio di coach specializzati, potranno imparare ad andare in bici, nel pieno rispetto della propria sicurezza e delle regole comportamentali, fondamentali quando si pedala in un contesto urbano.La partecipazione è gratuita con obbligo di registrazione e quota assicurativa di 3 euro che comprende responsabilità civile e infortuni.Per infoFacebook fiabtraniInstagram fiab_trani