Finale di "stagione" scolastica alla Baldassarre con un grande spettacolo

Finale di stagione (scolastica) alla Baldassarre con un'ultima puntata ricca di emozioni. Se volessimo paragonare ad una serie televisiva di successo, l'anno scolastico che sta terminando anche per la scuola Baldassarre di Trani, è pronto a riservarci un ultimo appuntamento di grande richiamo ed interesse per tutta la comunità scolastica ma anche per la cittadinanza che in questi anni ha imparato ad amare con trasporto la scuola di piazza Dante. E allora eccola qui, l'ultima "puntata" della Baldassarre con una serata che si annuncia di grande effetto e partecipazione. Dalle 19.30 nel cortile della scuola si terrà l'esibizione dell'orchestra composta da una settantina di alunni, la BaldasSound, diretta dal brillante Maestro e prof Alessandro Giusto, che con le docenti di musica Katia Asciano e Giulia Marzano ha preparato una scaletta musicale dal forte impatto "emozionale", come già avvenuto in passato.

Oltre al concerto ci sarà una vera e propria festa di fine anno scolastico con le testimonianze dei ragazzi che hanno meritato "10 e lode" nello scorso anno, l'esibizione di danza hip hop nell'ambito del POC "Ri-mariniamo la scuola" e una serie di riconoscimenti per i vari successi raggiunti dagli alunni in tanti ambiti. Da non perdere.

Tutta la comunità scolastica della Baldassarre ringrazia il Dirigente scolastico, dott . Marco Galiano per tutto l'entusiasmo e la disponibilità dimostrate durante tutto questo anno scolastico ed in particolare in questa ultima parte.