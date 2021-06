Fontana non funzionante in piazza San Michele, Marasciuolo: «Verifica immediata e non al termine dell'estate»

«Le fontane da sempre rappresentano la tradizione storica di un paese e quando non funzionano la storia sembra perdersi. Il riferimento è alla fontana situata in piazza San Michele, che da giorni ormai ha smesso di dissetare i cittadini accaldati dalle alte temperature di questi giorni». A parlare è Giuseppe Marasciuolo della lista "Con Emiliano".«Una fontana storica specie per gli anziani di questa zona della città che in tempi che furono hanno trovato giovamento e sostentamento dall'acqua che da essa sgorga. In molti ancora oggi sono soliti riempire bottiglie di acqua dalla fontana sia per dissetarsi al momento sia per portarla a casa.Pertanto chiedo alla sindaco di verificare perché attualmente la fontana di San Michele risulta non funzionante e allo stesso tempo di effettuare una ricognizione di tutte quelle dislocate in città.Una verifica che deve essere immediata e non al termine dell'estate. A preoccuparmi, infatti, sono i tempi burocratici».