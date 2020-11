Forme Fashion Green, presentato il calendario 2021

Il fascino e l'amore per l'ambiente: è stato questo il leit motiv innovativo di Fashion Green, il format originale ideato e organizzato dall'associazione Forme che da anni opera nel nome della bellezza, del made in Italy, della valorizzazione del territorio e dell'ambiente.L'associazione, guidata da Elena Brulli e la Città di Trani con dell'assessore Michele di Gregorio, hanno presentato, presso lo chalet della Villa Comunale di Trani, il Calendario di Forme Fashion Green. Gli scatti, realizzati da Donato Cellamare in location che rappresentano non solo la bellezza del nostro territorio, bensì la colonna portante dell' economia della nostra città: "le cave della pietra bianca di Trani" famosa in tutto il mondo. Ma anche la chiesa di San Giacomo, una delle più antiche, la costa e il nostro mare, la spiaggia di Colonna e al Monastero. Come ha specificato l'assessore, il calendario è stato realizzato quasi interamente nella città di Trani, eccezion fatta per alcuni scatti realizzati presso il Vivaio di Esecuzione Verde.In ogni pagina è riportata una frase di personaggi noti sulla natura, come ad esempio quella di Buonarroti che vede "la bellezza della terra come scala per arrivare al paradiso" O quella di Aristotele: "La natura non fa mai nulla di inutile".Un ringraziamento va all'amministrazione Comunale di Trani, al Sindaco Amedeo Bottaro, e all'Associazione Amici Del Mare ai quali è stato dedicata una pagina speciale. Tutti i nostri partners , in particolare l'Istituto di Moda e Audiovisivo Sergio Cosmai, l'accademia Total Look. Infine grazie alle modelle e modelli : Mirko Chietri, Simona Frascaria, Gaetano Baldassarre, Rosamaria Caressa, Mariarita Manzi, Lucia Campiello, Pietro Defeudis, Mirna D'addato, Carlo Francesco Delgado, Isabella Valenzano, Gioele Delena, poi le bambine Annabella, Rossella, Anita e Marina.