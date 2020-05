Fototrappole e vigilanza ambientale, firmata convenzione tra Comune di Trani e Amiu

Il dirigente dell'Area Urbanistica, Francesco Gianferrini, e l'amministratore unico di Amiu SpA, Gaetano Nacci, con l'assistenza del segretario generale del Comune di Trani, Francesco Lazzaro, hanno provveduto a sottoscrivere la convenzione disciplinante l'uso delle fototrappole ed il servizio di vigilanza ambientale sul territorio cittadino.Si tratta dell'ennesimo tassello, fortemente voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco, Amedeo Bottaro, e dall'assessore all'ambiente, Michele di Gregorio, nell'ambito di una programmazione dei temi di salvaguardia dell'ambiente e gestione dei rifiuti che pian piano si va compiendo.Un percorso partito dalla ricapitalizzazione dell'Amiu, passato dal suo consolidamento di società di settore tra le più importanti di Puglia, dalla messa in sicurezza della discarica, all'imminente avvio del servizio di raccolta differenziata, alla chiusura definitiva della discarica ed ai finanziamenti ottenuti per la realizzazione di una impiantistica moderna ed ecosostenibile a servizio della nostra città in un sito di proprietà comunale.Nello specifico della convenzione stipulata, Amiu gestirà le 10 fototrappole già acquistate dal Comune che verranno posizionate in alcuni punti sensibili del territorio cittadino in modo da contrastare sversamenti illeciti di rifiuti nonché potenziare il servizio di vigilanza, svolto dagli ispettori ambientali, figure professionalmente qualificate, già alle dipendenze di Amiu e dotate del necessario riconoscimento normativo, per la prevenzione e la repressione di fenomeni di inquinamento ambientale. Il tutto con la preziosa assistenza del Corpo di Polizia Locale. I costi dei due servizi saranno interamente coperti dai proventi delle sanzioni pecuniarie comminate e riscosse su un apposito capitolo del bilancio comunale. Per cui, in sostanza, i due servizi si autofinanzieranno. La durata della convenzione, tenuto conto anche della sperimentazione del progetto, è stabilita in 24 mesi.Ancora una attività sinergica che mette al servizio dei cittadini e del nostro territorio una società nuova, efficiente e di proprietà dei cittadini tranesi.