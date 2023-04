Franco Cassano, a passeggio sui confini: presentazione del libro di Franco Chiarello in biblioteca

Si intitola "Franco Cassano, a passeggio sui confini" il libro che il sociologo Franco Chiarello ha scritto per ricordare la figura di Franco Cassano, professore ordinario di sociologia, autore de Il pensiero meridiano con cui ha posto le basi di quello che possiamo riconoscere come nuovo meridionalismo.L'opera è una biografica che racconta molto di un uomo che ha insegnato ai meridionali a credere in quello che sono e, soprattutto, in quello che possono diventare. Il libro prova a rievocare la straordinaria vicenda intellettuale di un uomo saldamente radicato a Bari e nel Sud, ma capace di decodificare la "logica profonda del regime d'Occidente", esplorando i territori di confine, di quelle linee che separano e al tempo stesso connettono popoli, nazioni e culture.Il libro sarà presentato mercoledì 26 aprile 2023 alle 17.30 nella Biblioteca Comunale di Trani "Giovanni Bovio".All'iniziativa, organizzata dalla Città di Trani in collaborazione con Circolo Arci di Trani "(H)astarci", parteciperanno il presidente della V Commissione Luca Morollo, la presidente del Circolo Arci di Trani "(H)astarci" Annarita Amoruso, l'autore e sociologo Franco Chiarello, il giornalista e responsabile delle pagine culturali della Gazzetta del Mezzogiorno Fulvio Colucci e il docente di storia e filosofia Mario Cassanelli.