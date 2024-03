"Era solo una bambina": Isabella Antonacci il 7 marzo presenta il suo libro

ll 7 marzo, nella ricorrenza dell'otto marzo, si terrà la presentazione del libro ERA SOLO UNA BAMBINA (ed. Secop, 2024) di Isabella Antonacci,alle 18:00 nella biblioteca Giovanni BovioIl romanzo è la storia di Mariuccia, che è solo una bambina di nove anni quando il fratellastro diciassettenne abusa di lei. Gli anni trenta, il paese nel tacco dello stivale e la grettezza ottusa che bracca il cuore e la mente allestiscono lo scenario di vita della bambina. Isolata e perseguitata, a dodici anni è sposa, una sposa del nulla, poiché il giovane, marito per forza, si arruolerà volontario e sarà dichiarato disperso. Nell'intreccio tra sciagure personali e disastri della guerra si consuma la vita senza infanzia e senza giovinezza di Mariuccia, che nel rincorrere il riscatto per colpe non commesse implora l'indulgenza che lei stessa si nega.Il finale non è sorprendente. Ciò che sconcerta, invece, è l'autoassoluzione dei sopravvissuti a Mariuccia che hanno sigillato ogni spiraglio di ragionevolezza per impedire al dubbio, seppure tardivo, di sfuggire alla tessitura ferrea dei pregiudizi, coprotagonisti della vicenda.A parlarne, oltre all'Autrice, ci saranno la prof.ssa Angela Carbone, docente di Storia moderna del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e la poetessa/scrittrice Angela De Leo.L'evento promosso dall'Assessorato alle Culture della Città di Trani, sarà introdotto dall'Assessore Lucia De Mari e sarà coordinata da Raffaella Leone, P.R. della Secop edizioni.